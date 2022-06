Dazn, addio Serie A? "Un bagno di sangue": ecco dove possono finire le partite in tv

04 giugno 2022 a

a

a

Il crollo degli ascolti totali della Serie A (-30%) è considerato un “bagno di sangue” da Tim, che per questo motivo starebbe valutando di interrompere il rapporto con Dazn, che evidentemente non ha dato i frutti sperati. L’indiscrezione arriva da affaritaliani.it, secondo cui il crollo di ascolti è stato rovinoso, nonostante il campionato si sia deciso soltanto all’ultima giornata e abbia visto uno scontro entusiasmante tra Milan e Inter.

"Com'era conciato all'esame della patente": Tonali si presenta così poche ore dopo la festa

L’anno scorso Tim e Dazn si sono assicurati sette partite a settimana in esclusiva investendo 840 milioni l’anno per il triennio 2021-24. Doveva essere un accordo rivoluzionario e invece si è rivelato un grosso flop. Per questo motivo Tim pare che abbia iniziato a guardarsi attorno, parlando sia con Sky che con Amazon per capire se c’è l’interesse, e soprattutto il margine, per fare un accordo diverso. Stando a quanto riportato da affaritaliani.it, l’operazione però non sarà semplice perché “Dazn, in quanto titolare dei diritti del calcio, intende fare i propri interessi e, in mancanza di altri accordi, potrebbe rinegoziarne lei stessa la distribuzione con altri player”.

Inter, Lautaro in lacrime? Cosa gli ha sussurrato Barella all'orecchio: indiscrezioni pesantissime

Secondo affaritaliani.it a rendere la situazione ancora più complicata è il fatto che Dazn complessivamente ha perso 70 milioni di telespettatori rispetto a Sky (-38%): ciò è da ricondurre a una campagna abbonamenti che non è mai davvero decollata, rimanendo sempre al di sotto delle ambizione aspettative del gruppo.

"Ho sofferto tanto, dirò tutto nei prossimi giorni": la bomba di Ibra terrorizza il Milan, che cosa è successo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.