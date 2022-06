Gigio Donnarumma, la fucilata di Roberto Mancini: "Ne ha altre altre nove, resta qui"

05 giugno 2022 a

Un piccolo passo in avanti per l'Italia di Roberto Mancini, che pareggia contro la Germania per 1-1. Meglio, molto meglio rispetto all'umiliazione subita contro l'Argentina di Leo Messi, che ci ha liquidato con un secco 3-0. Nota dolente, all'ultimo secondo l'infortunio patito da Gigio Donnarumma.

Il portiere azzurro, infatti, ha accusato un problema al polso sinistro ed è rimasto a terra dolorante dopo il triplice fischio dell'arbitro che ha sancito la fine del match. E sull'infortunio di Donnarumma, ecco poi piovere le peculiari parole del ct, Roberto Mancini, in conferenza stampa. "Donnarumma? Ha un problema al dito, ma gliene restano 9 e quindi rimane e deve giocare", ha tagliato cortissimo il Ct.

Parlano della partita, Mancini ha affermato: "Abbiamo sofferto all'inizio, ma i miei sono stati bravi, giocando una partita alla pari con una grande nazionale". Dunque, il messaggio ai club: "Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra, ci sono giovani bravi e io li faccio giocare. Oggi, come ho detto, sono stati bravi perché non era facile: la Germania è una delle squadre più forti. Il risultato non cambia nulla, la strada è lunghissima". In molti hanno visto un accenno polemico di Mancini contro i club italiani, che troppo spesso non danno spazio ai giovani talenti.

