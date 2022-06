Milan scatenato, "un colpo da 60 milioni di euro": a un passo dal top-player... stellare

05 giugno 2022 a

Un Milan letteralmente scatenato sul mercato. Almeno nelle intenzioni o, almeno, stando alle indiscrezioni di stampa. RedBird di Gerry Cardinale, dopo l'acquisto della società, vorrebbe infatti regalare a Stefano Pioli un grande colpo per la prossima stagione. E questo grande colpo potrebbe essere Christopher Nkunku, classe '97, centrocampista offensivo del Lipsia, di nazionalità francese, e considerato uno dei prospetti di maggior talento del calcio mondiale.

La dirigenza rossonera sta sondando il terreno per trovare una soluzione a una trattativa che non è semplice: la valutazione del giocatore è di 60 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono colossi come il Barcellona, il Psg e il Manchester United. Insomma, Nkunku fa gola a tutto il gotha del calcio mondiale.

Insomma, l'affare si chiuderà se ci saranno disponibilità economiche concesse dalla nuova società, o anche se il Milan si privasse sul mercato di un pezzo pregiato incassando il tesoretto necessario per arrivare al francese. Con Nkunku, Pioli metterebbe a punto la trequarti. Ma non solo: Nkunku è uno che segna, e tanto. Si pensi che nell'ultima stagione al Lipsia ha gonfiato la rete ben 34 volte.

