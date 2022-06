Rafa Nadal, voci impazzite a finalissima in corso: "Dopo la partita...", un terremoto al Roland Garros

05 giugno 2022 a

a

a

Manca poco alla finalissima Roland Garros, eppure le voci su un possibile ritiro di Rafa Nadal impazzano. Diverse indiscrezioni riferiscono infatti che il tennista spagnolo potrebbe convocare una conferenza stampa speciale in serata. Il motivo? Secondo il Corriere della Sera l'annuncio al mondo di un ritiro a 36 anni. Voci che comunque l'ufficio stampa di Nadal smentiscono.

Milan scatenato, "un colpo da 60 milioni di euro": a un passo dal top-player... stellare

Da una parte però il tennista è ancora così competitivo, dall'altra Nadal potrebbe essere interessato a lasciare proprio all'apice della carriera, conquistato il trofeo a lui più caro. A optare per questa seconda ipotesi anche la sindrome che gli causa un male cronico al piede sinistro e lo costringe a gestire un dolore costante.

"Lui insieme a Vlahovic". Juve, i tifosi sognano: il secondo nome di un attacco stellare

E non è un caso che al Roland Garros non abbia nascosto il suo disagio. "Ogni partita - ha detto - potrebbe essere l'ultima". Per questo il fantasma di un possibile ritiro aleggerà tutta la giornata di domenica 5 giugno. Solo alla fine sapremo chi, tra Nadal o Ruud, alzerà la coppa e, a quel punto, anche se il ritiro sono solo malelingue o meno. Dunque non c'è che aspettare e vedere se il tennista spagnolo ha preso definitivamente una decisione, comunque dolorosa per i suoi tifosi.

MotoGp, trionfo di Quartaro in Catalogna. Follia-Espargaro: esulta, ma la gara non era finita...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.