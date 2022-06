Rafa Leao, quanto mette sul piatto il Milan: tam-tam, perché può saltare tutto. E...

07 giugno 2022 a

Il 19esimo Scudetto il tocco giusto per suggellare una ottima stagione. Ora però per il Milan serve crescere ancora, con una campagna acquisti degna delle precedenti: Origi e un fantasista, poi un difensore e l’erede di Franck Kessie (da prossima stagione al Barcellona). Servono tre-quattro rinforzi di qualità al Milan Campione d’Italia, ma la priorità della nuova proprietà di RedBird, ad oggi, è quella di prolungare rinnovare contratti importanti. Su tutti quelli di Paolo Maldini e Ricky Massara, che dovrebbero firmare (un biennale?) al rientro dalla vacanza-lampo a Ibiza, che si sono concessi con le famiglie. Poi subito l’obiettivo-rinnovo con Rafael Leao, talento “esploso” nelle ultime due stagioni e per il quale sono già state respinte offerte importanti, arrivate soprattutto dalla Premier League.

Rinnovo Leao, l’agente Jorge Mendes fa muro

Per il portoghese, scrive Il Giorno, il club del Diavolo ha già iniziato a parlare con l’agente connazionale dell’attaccante (e di Cristiano Ronaldo), il potentissimo Jorge Mendes, ma il prolungamento fino al 2026 (l’attuale scadenza è 2024) non lo soddisfa, tanto che nelle ultime settimane è tornato alla carica chiedendo per il suo assistito un ingaggio da “top player”, alla Vlahovic per intendersi. Non si sa se davvero il Milan arriverà ad offrire a Leao i 7,5 milioni guadagnati dallo juventino, ma si sta facendo un grande sforzo per arrivare a 6. Sicuramente avrà un suo peso la decisione del calciatore, deciso comunque a continuare la sua avventura a Milano.

Capitolo Ibra, possibile contratto a gettone

In Casa Milan, oltre a Leao, si è tornati a parlare pure di Zlatan Ibrahimovic, due settimane dopo l’intervento al ginocchio sinistro. L’ipotesi di un nuovo contratto è sempre in piedi, entro fine giugno le parti potrebbero incontrarsi: lo svedese sarà indisponibile almeno fino a dicembre, ma vuol continuare a giocare e la sua presenza all’interno dello spogliatoio è comunque importante. Andranno ridiscussi saranno gli aspetti economici, perciò è più che realistica l’ipotesi di un contratto a gettone. Quindi i nomi che conosciamo oramai da mesi: nei prossimi giorni, scrive ancora il quotidiano milanese, si dovrebbe entrare nel vivo delle operazioni Botman-Renato Sanches, nonostante i problemi interni al Lille, che starebbe facendo opposizione per pochi milioni alle proposte rossonere, specie riguardo al difensore olandese.

Gli altri nomi: da De Ketelaere a Zaniolo. C’è il riscatto di Florenzi

Per quel che riguarda il fantasista, occhi puntati su De Ketelaere ma il Bruges non scende sotto i 35-40 milioni. Con il club belga si tratta pure Noa Lang anche se l’obiettivo numero uno resta Nicolò Zaniolo. Troppi, però, i 60 milioni che chiede la Roma. Con i giallorossi, invece, andrà a buon fine il riscatto di Alessandro Florenzi: i rossoneri chiedono uno sconto sui 4,5 milioni già stabiliti. Si lavora per consegnare a Stefano Pioli una rosa ancor più competitiva dal 4 luglio, giorno del raduno a Milanello. Con i Nazionali che raggiungeranno il gruppo nella settimana tra 23-30 luglio, sede del ritiro di Klagenfurt, in Austria.

