Carlo Ancelotti: "Pronto, sono io, prendetelo", la telefonata di Re Carlo che spalanca le porte

Ha alzato il telefono e di fatto ha messo una buona parola con i dirigenti del Blackburn Rovers per far accomodare in panchina Duncan Ferguson. Carlo Ancelotti è fatto così, non scorda i suoi collaboratoti fidati e dunque li aiuta anche nel corso della loro carriera. Ed è stato così per l'ex attaccante scozzese collaboratore di Re carlo per 18 mesi sulla panchina dell'Everton. Ancelotti ha preso il telefono e ha chiamato i dirigenti dei Rovers.

La squadra che milita in Championship ha appena esonerato Tony Mowbray e ora si affida a Ferguson. E per chiudere la trattativa con l'ex collaboratore di Ancelotti, è stata necessaria una telefonata da parte del tecnico del Real Madrid che di fatto ha spalancato le porte a Ferguson per questa nuova avventura. Come riporta Fanpage, Ferguson in qusto momento fa ancora parte dello staff dell'Everton ed è il vice di una vecchia gloria del Chelsea, Frankie Lampard. Ha anche l'esperiezna di primo allenatore, dato che a gennaio, dopo l'esonero di Rafa Benitez, ha preso le redini della squadra nell'attesa che arrivasse proprio Lampard.

Il suo rapporto con Ancelotti va oltre la vita professionale e le sue parole lo testimoniano: "È un manager fantastico, ho imparato molto da lui, è stato una vera ispirazione per me". I sue sono amici anche fuori dal campo e la telefonata di Ancelotti testimonia tutta la stima del tecnico del Real Madrid per il nuovo allenatore dei Rovers.

