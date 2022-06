Brasile, "ha detto che è meglio di me": Lukaku fa esplodere la maxi-rissa in ritiro

08 giugno 2022 a

a

a

Nel ritiro del Brasile di Tite, no, non è stato un weekend tranquillo. Il motivo si ricollega alla lite nel quale sono rimasti coinvolti Richarlison (attaccante dell’Everton in Premier League) e Vinicius Jr., che pochi giorni prima, il 28 maggio, ha trovato il gol-vittoria nella finale di Champions contro il Liverpool, garantendo così la 14esima coppa al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Intanto, nel corso dell'allenamento in vista dell'amichevole contro il Giappone, in programma il 6 giugno a Brasilia, i nervi l’hanno fatta da padrone.

"Ho tenuto la bocca chiusa, ma...". Lukaku, Inter o Milan? Clamoroso: con chi ce l'ha

La motivazione dello scontro tra i due calciatori

Alla lite, i due calciatori del Brasile sono stati separati da Neymar, Dani Alves, Paquetá, oltre che da altri compagni nelle vicinanze. Che subito si sono precipitati a separarli prima che le cose sfuggissero di mano in maniera definitiva. Il motivo dietro l'acceso alterco non è stato subito rivelato, prima di venire alla luce nelle ore seguenti allo scontro. A rivelarlo è stato l'attaccante dell'Everton: "Ha detto che non posso vincere la Champions League — ha detto a TNT Sports Argentina — Ha detto che sono sopravvalutato. Ha detto che l'Everton retrocederà la prossima stagione, e sono stato zitto. Ma quando ha detto che Lukaku è migliore di me, ho perso la testa”.

Davvero Lukaku può tornare all'Inter? Ecco come stanno davvero le cose: il retroscena

Richarlison, prima il post per Vinicius e poi la lite

L’ex attaccante belga dell’Inter, ora al Chelsea, così, è finito nel mezzo di una discussione senza centrarci nulla. E siamo sicuri che si farà una risata una volta che verrà a conoscenza di tale motivazione da parte di Richarlison. La lite arriva pochi giorni dopo che lo stesso giocatore aveva celebrato la vittoria della Champions League del compagno di nazionale Vinicius Jr. su Instagram. Non è chiaro se i due fossero amici anche fuori dal campo o se il loro rapporto si limitasse allo spogliatoio della Seleçao, ma adesso il loro litigio fa preoccupare l'opinione pubblica brasiliana in vista del Mondiale di novembre in Qatar. E 20 anni all’asciutto dall’ultimo titolo vinto nel 2002 in Corea del Sud-Giappone sono troppi…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.