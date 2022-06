Calciomercato, davvero Lukaku può tornare all'Inter? Ecco come stanno davvero le cose: il retroscena

Lukaku torna in nerazzurro? Cosa c'è dietro la trattativa con il Chelsea e qual è l'unica via dell'Inter per riprenderselo

Roberto Balestracci 01 giugno 2022 a

Niente solite frasi fatte, niente «certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano». Ma la possibilità di rivedere Lukaku in maglia Inter la prossima stagione, forse è una sceneggiatura che nemmeno Steven Spielberg riuscirebbe a creare. Ma andiamo con ordine, anzi, partiamo dalla fine. Lukaku vuole tornare a Milano, nella città in cui si è sentito il re indiscusso. Ma è davvero fattibile un'operazione del genere per i nerazzurri? Qui facciamo un passo indietro. Nemmeno un anno fa l'addio con Lukaku che torna al Chelsea per una cifra intorno ai 115 milioni di euro.

Dopo un avvio di stagione non eccezionale poi, il vuoto: i rapporti con Tuchel si deteriorano, il belga non sembra più essere dominante come all'Inter e infine, la volontà di scappare da Londra. L'Inter ovviamente non ha 115 milioni di euro ed ecco perché, il contatto avuto ieri a Milano tra Sebastien Ledure, avvocato belga che cura gli interessi di Big Rom, e la dirigenza dell'Inter serve soprattutto a una cosa: capire come poter mettere in atto il copione. Per quanto riguarda l'ingaggio, Lukaku è pronto a ridurselo dai 12 + 3 milioni netti dei Blues a quasi la metà. E su questo, se si dovesse concretizzare il tutto entro la fine di giugno, entrerebbe a vantaggio dei nerazzurri anche il Decreto Crescita: Big Rom nell'ultimo anno ha tenuto il suo domicilio milanese e in questi mesi ha conservato in Italia "il centro dei suoi interessi", condizioni per usufruire dell'agevolazione fiscale.

Per quanto riguarda invece la formula per riprendere Lukaku, l'Inter ha una sola via: il prestito gratuito del giocatore. La proposta del Chelsea infatti non sembra fattibile (prestito oneroso a 12mln + diritto di riscatto rateizzato) e l'idea che trapela da Viale della Liberazione è quella di prenderlo in prestito un anno, rinnovarlo per ulteriori 12 mesi e poi fissare un eventuale riscatto con il Chelsea intorno ai 50 milioni, ovvero il valore che Lukaku avrebbe a bilancio nel 2024 a 31 anni. Di fatto però, non è l'Inter a trattare con il Chelsea, bensì il belga a trattare con un club e con l'altro. Lukaku vuole solo l'Inter e dunque ha avuto l'input di forzare la mano. L'insediamento della nuova proprietà potrebbe non essere un problema visto che, alla guida della squadra, è stato confermato Tuchel. Dunque, o viene trovato un compromesso tra i due, o sarà addio. Intanto van Perisic ha detto addio all'Inter con un lungo messaggio sui propri canali social. Ha firmato col Tottenham di Antonio Conte fino al 2024

