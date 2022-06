Inter, addio Dumfries: colpo al cuore dei tifosi, ma in cambio... il top-player in arrivo

09 giugno 2022 a

a

a

Oramai le voci sono iniziate a circolare, infiammando la tifoseria nerazzurra: Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter dopo la parentesi non felice con il Chelsea di Tuchel, questo non è più un mistero, ma l'affare per tornare a Milano resta comunque complicato. Il club londinese ha aperto alla cessione dell'attaccante belga, ma non ha assolutamente intenzione di svenderlo. Nella trattativa con il Blues, secondo le ultime voci di mercato, potrebbe essere inserito Dumfries, l'esterno olandese che in questa stagione è esploso fino ad arrivare a una valutazione di 40 milioni di euro. Giocatore molto gradito ai londinesi, tanto che ora Marotta è al lavoro per trovare la strada vincente.

Inter, addio a Milan Skriniar? Tifosi in ansia, l'offerta che non può rifiutare: chi piomba sullo slovacco

Cambiaso piace all’Inter

E non finisce qui, perché l’a.d. ex Samp e Juve continua a lavorare per allestire una squadra vincente. Oltre agli incontri con gli agenti di Dybala e Bastoni — il cui agente del difensore, Tullio Tinti, ha detto che rimarrà sicuramente a Milano — la dirigenza nerazzurra mercoledì ha incontrato anche l'agente di Andrea Cambiaso, classe 2000 del Genoa. Giovanni Bia ha confermato l'interesse dell'Inter per l'esterno rossoblu: "Inutile nascondersi perché lo sanno tutti, il mio assistito è un giocatore che piace all'Inter, come a tantissime altre squadre — ha detto Bia — Non c'è niente da nascondere ed è giusto che dire la verità: abbiamo parlato di Cambiaso. Da qui a dire che andrà all’Inter, però, è molto lunga”.

"L'Inter non mi ha detto nulla". Bastoni spalle al muro: e ora... cosa può accadere

Dybala-Inter, countdown per la firma

Anche Dybala si avvicina a vestire la maglia nerazzurra. Nell’incontro di mercoledì tra l’agente Jorge Antun e Marotta, è stato proposto uno stipendio base di 6 milioni netti a stagione, più bonus per arrivare fino a quota 7, di cui una buona parte facilmente raggiungibili. C’è ancora da trovare la quadra sul contratto: quadriennale o triennale con opzione per il quarto anno, ma filtra ottimismo e la Joya ha già sposato il progetto. Si tratta solo di aspettare prima della firma ufficiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.