Barcellona a rischio fallimento: "Quanti milioni ci servono", pronti a svendere tutto

Sebbene radio-mercato continui ad accostare calciatori al Barcellona, il club catalano è ancora in forte crisi economica. Il 16 giugno si terrà un’assemblea molto importante, con l’obiettivo di “riuscire a resuscitare un morto”, come ha dichiarato Eduard Romeu in un’intervista rilasciata al quotidiano Sport. Il vicepresidente economico del Barça ha però assicurato che la situazione è reversibile e che è possibile trovare una soluzione a questa crisi.

“Rispetto a un anno fa - ha spiegato - il vantaggio è che sappiamo qual è il problema. Il numero che fa più danni è quello dello squilibrio patrimoniale. Abbiamo perdite pregresse per 500 milioni di euro. Se non facessimo nulla, si potrebbero aggiungere altri 150 milioni i perdite. Abbiamo bisogno di 500 milioni per salvare il Barça”. Insomma, la situazione resta critica e nell’immediato si traduce nella necessità di ridurre il monte ingaggi di circa 160 milioni: altro che nuovi acquisti, urge vendere e anche tanto.

“Stiamo cercando di resuscitare un morto - ha sottolineato Romeu, che non ha usato mezzi termini - e siamo fortunati che il club abbia un potenziale e un brand che abbiamo saputo valorizzare, un patrimonio immobiliare e una serie di asset. Dopo tre anni consecutivi di perdite, la situazione deve essere invertita. È importante trasmettere al mercato che quando diciamo una cosa, la facciamo. Ci darà credibilità per le proiezioni future”.

