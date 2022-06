Paulo Dybala, "sono volate parole grosse": l'indiscrezione bomba sull'incontro Joya-Inter

10 giugno 2022 a

a

a

Sarebbero volate parole grosse. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, il primo contatto tra Dybala e l'Inter non sarebbe stato dei migliori. Specifichiamo subito, le tensioni sarebbero state già superate, ma di fatto i primi minuti dell'incontro tra l'agente del giocatore e la società nerazzurra sarebbe stato in salita. Infatti, a quanto pare, le cifre richieste non sarebbero state gradite dall'Inter che da tempo aveva fatto sapere allo staff di Dybala l'importo dell'offerta.

"Lui insieme a Vlahovic". Juve, i tifosi sognano: il secondo nome di un attacco stellare

Il clima sarebbe diventato di fuoco e sarebbero volate parole pesanti. Dopo pochi minuti dall'apertura del colloquio dunque la trattativa sarebbe stata messa a repentaglio con una clamorosa rottura che avrebbe riaperto i giochi. Ma subito dopo gli animi si sarebbero calmati e Dybala è rimasto saldamente sulla strada per Appiano Gentile. Di fatto per l'Inter avere Dybala in squadra già all'inizio del prossimo campionato, sarebbe importantissimo.

"Fanno sul serio". Colpo di scena Dybala: ecco chi può fregare l'Inter, tutto in pochi minuti

Infatti il giocatore ha delle caratteristiche particolari che andrebbero a innestarsi in un tridente mozzafiato con Lautaro (compagno di squadra già nella Nazionale argentina) e con Lukaku che potrebbe tornare all'Inter dopo una stagione a dir poco deludente con il Chelsea. Insomma l'Inter prova a costruire un tridente capace di competere anche in Europa. Nella prossima stagione l'Inter vuole andare avanti in Champions e non fermarsi agli ottavi di finale. E Dybala in questo contesto potrebbe essere una pedina importantissima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.