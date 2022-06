Charles Leclerc, duro sfogo a caldo: "Abbiamo un problema". Ferrari, si mette male

12 giugno 2022 a

a

a

Un doppio zero che fa male, malissimo. E anche molta rabbia, perché la Ferrari sta sprecando un’occasione dopo l’altra, con la macchina tanto competitiva quanto purtroppo inaffidabile. Max Verstappen e la Red Bull stanno approfittando di ogni regalo che giunge da Maranello, mentre Charles Leclerc appare sempre più frustrato: ancora una volta partiva in pole position e non solo non è riuscito a vincere, ma neanche ad arrivare al traguardo.

Era già accaduto a Barcellona: a Baku il pilota monegasco era primo con 12 secondi di vantaggio su Verstappen grazie a una strategia indovinata dalla Ferrari (a differenza di Monaco, dove per colpa del muretto Leclerc da sicuro vincitore è arrivato quarto), ma è stato tradito dalla sua F1-75. “Abbiamo un problema di affidabilità - ha dichiarato - dopo le ultime gare mi appare ovvio. Non trovo le parole giuste per descrivere quel che provo e non voglio aggiungere molto. Fa male. Sono tre gare che la competitività c’è ma, per un motivo o per un altro, non arriva il risultato”.

“Dobbiamo fare un reset - ha aggiunto Leclerc, comprensibilmente deluso - e ripartire con la solita motivazione, ma non possiamo ignorare questi punti persi. Sono altri 25 punti andati, sono tanti e fanno male. C’è poco altro da aggiungere. Bicchiere mezzo pieno? No, ora non riesco a trovare spunti positivi”. Anche perché effettivamente non ce ne sono: serve a poco avere la macchina migliore se non arriva al traguardo o viene “sabotata” da banali errori di strategia come quello di Monaco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.