Piastri attacca Norris: "Non è mica Superman". Dopo il titolo, guerriglia in Mclaren

Oscar Piastri ha perso il duello interno in McLaren, con Lando Norris che si è laureato campione del mondo in Formula 1. Ma il messaggio dell’australiano in vista della prossima stagione, recapitato a caldo, è chiarissimo: non ci saranno gerarchie. Nonostante la delusione per il titolo sfumato, il numero 81 è convinto che nel 2026 nulla cambierà nei rapporti di forza all’interno del team di Woking e che lui e il compagno di squadra partiranno ancora una volta ad armi pari, senza ruoli prestabiliti di prima o seconda guida.

Per Piastri, un finale di campionato davvero amaro. L'australiano ha guidato la classifica per ben 15 gare, ma un calo di rendimento tra la fine di settembre e l’inizio di novembre ha eroso il margine che aveva accumulato, fino a farlo scivolare al terzo posto nella classifica finale.

Nonostante il mondiale mancato, Piastri non ha perso lucidità né una certa vena ironica. Nel post gara di Abu Dhabi, la gara che ha incoronato il suo compagno di squadra, durante la conferenza stampa dei primi tre classificati, con una risposta ha fatto subito capire cosa si aspetta dalla prossima stagione: il titolo vinto da Lando non significa che lui debba farsi da parte. Nemmeno per idea.