Roberto Mancini lancia un altro baby, "diventerà un fenomeno": chi è il predestinato

Giorgio Scalvini è il prossimo nato nel 2003 che Roberto Mancini sta per far esordire in Nazionale. Il primo è stato Willy Gnonto, che ha subito conquistato i favori della critica: adesso tocca al difensore dell’Atalanta, che è il 2003 con più esperienza nella Serie A, dove nell’ultima stagione ha giocato 18 partite segnando anche un gol. Si tratta di un centrale imponente, alto 1 metro e 94 centimetri, che è in grado di disimpegnarsi con entrambi i piedi.

Non a caso Gasperini lo ha provato anche davanti alla difesa, paragonandolo a Bastoni, altro prodotto dell’Atalanta prima dell’affermazione con l’Inter e adesso con la Nazionale. “È molto bravo - ha dichiarato Mancini nella conferenza pre-partita - può giocare in due ruoli, è tecnico, ha un bel fisico. Deve solo fare esperienza, ma diventerà un grandissimo giocatore”. Dopo Gnonto, anche Scalvini è diviso tra lo studio per la maturità e l’impegno azzurro: sembra avere tutte le carte in regola per fare una grande carriera, iniziata benissimo già a soli 18 anni.

Per quanto ha fatto intravedere in questa prima stagione coi grandi disputata con l’Atalanta, Scalvini potrebbe essere una delle prossime grandi plusvalenze del club bergamasco: negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento dell’Atletico Madrid, su segnalazione di Diego Simeone che sarebbe rimasto colpito dalle qualità del giovanissimo difensore azzurro.

