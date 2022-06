Gigio Donnarumma, crisi di nervi e rissa con l'inviata Rai: "Ma quando? Allora...", una pessima figura

15 giugno 2022 a

Crisi di nervi per Gigio Donnarumma. Il tutto dopo l'umiliazione subita dall'Italia in Germania, sconfitta per 5-2, triturata, annullata, demolita. E tra i protagonisti in negativo c'è per certo il portiere e per l'occasione capitano della squadra azzurra allenata da Roberto Mancini. Il recidivo Gigio, con un passaggio sballato, ha di fatto regalato il gol del 4-0 a Werner. Un errore simile a quello per cui il Psg è volato fuori dalla Champions League subendo la rimonta del Real Madrid. E anche sulla terza rete, il portiere non è affatto esente da colpe.

Gigio Donnarumma disastroso con la Germania, ma la "Gazzetta"... un qualcosa di inspiegabile

E così nelle interviste post-partita, a Donnarumma, chiedono conto dei suoi errori. A porgergli il microfono in Rai è Tiziana Alla, la quale ha - logicamente - paragonato i due errori: quello di pochi minuti prima e quello in Champions. Ma Donnarumma ha dato in escandescenze: "Ma quand'è che io ho sbagliato quest'anno? Se ti riferisci a quell'episodio, ti dico che era fallo. Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di Donnarumma. Stasera sono io il capitano e mi prendo tutta la colpa per questa sconfitta. È tutta colpa di Donnarumma e va bene così", ha sbroccato.

Nervi letteralmente a fior di pelle, per Gigio. Tanto che la Alla prova in qualche modo a calmarlo: "Ho parlato solo di imparare dagli errori del passato, non volevo insinuare nulla". Ma niente, Donnarumma era fuori controllo: "Ti ripeto, quello era falo, ma va bene così". E poi via, in fuga dall'intervista e da una delle peggiori umiliazioni subite nella storia dalla nazionale italiana. Già, per Donnarumma la stagione è stata difficilissima: sembrano lontanissimi i tempi in cui, al Milan, il futuro sembrava soltanto suo.

