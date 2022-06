Milan, Roberto Negrisolo rivela: "Ecco perché Donnarumma commette tutti questi errori"

17 giugno 2022 a

a

a

“Gigio Donnarumma? Ha dimenticato la tecnica che al Milan gli aveva insegnato un certo Gigi Romano. Nei gol presi ha le gambe larghe e salta sempre troppo prima”. Parole non di uno qualunque per fare critica al portiere campano, ma del suo ex preparatore dei portieri al Milan, Roberto Negrisolo, che ha sottolineato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport l’atteggiamento poco professionale dell’estremo difensore ora in forza al Psg. Dopo l’errore in possesso nella sfida contro la Germania e la replica stizzita (e di poco gusto) alla giornalista Rai, Tiziana Alla — “Gli errori? Quali sarebbero? Quelli di Madrid dove ho subito fallo? —, intanto, sono arrivare forti le parole di chi l’ha conosciuto bene nei passati anni a Milanello.

Gigio Donnarumma, Dagospia feroce: "Sbruffoncello, queste te le ricordi?". Demolito in un secondo | Guarda

L’ex preparatore di Gigio: “Riordini la tecnica e ammetta l’errore quando sbaglia”

Donnarumma proviene da una stagione dove è sommerso dalle polemiche: prima per l’addio al Milan (scorsa estate) che ha fatto infuriare i tifosi rossoneri, poi l’errore in possesso contro il Real e quindi quello di martedì contro la Nazionale di Flick. “Troppe responsabilità — ha aggiunto Negrisolo a La Gazzetta dello Sport — non possiamo ancora paragonarlo a Zoff, Buffon ma nemmeno a Peruzzi o Albertosi. Deve riordinare la tecnica e ammettere l’errore quando sbaglia, può succedere”. Un consiglio al campano per tornare quello di scorsa estate, quando i suoi interventi decisivi agli Europei, oltre al rigore decisivo parato in finale contro l’Inghilterra a Saka, gli hanno portato il titolo di ‘miglior giocatore del torneo’.

"Solo un bugiardo": chi scarica Donnarumma dopo i 5 gol presi in Germania, un caso enorme

Trasfermarkt, Donnarumma nella top-10 dei calciatori svalutati

Il sito Trasfermarkt, intanto, ha aggiornato i valori di mercato dei calciatori, e Donnarumma è nella top-10 di quelli più svalutati nei cinque principali campionati d’Europa (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia). Il campano da 65 milioni di quotazione è sceso a 50, così come altri giocatori: il collega al Barcellona Ter Stegen (da 45 a 30 milioni), gli attaccanti Martial (da 28 a 16 milioni) e Antoine Grizmann (da 50 a 35 milioni. Nella lista ci sono anche altri due pezzi grossi: Neymar jr. (da 90 a 75 milioni) dopo una stagione così così al Psg, e Romelu Lukaku (da 85 a 70 milioni), che però potrebbe presto rilanciarsi proprio dove è cresciuto, in quel di Milano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.