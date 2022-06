Qatar 2022, il ripescaggio al Mondiale? "Perché può ancora accadere": lo scenario clamoroso

17 giugno 2022 a

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha escluso categoricamente l’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022. Le residue speranze sono svanite nel momento in cui la Fifa ha deciso di rigettare il ricorso del Cile e lasciare che l’Ecuador partecipi alla competizione, nonostante abbia tratto vantaggio dall’impiego di Byron Castillo che in realtà sarebbe di nazionalità colombiana.

Sembravano valide le prove raccolte dal Cile, che aveva tutto l’interesse a sollevare il caso dato che aveva perso 6 punti contro l’Ecuador con Castillo in campo, ma la commissione disciplinare della Fifa ha deciso di lasciare tutto così com’è. La Federazione cilena non ha però alcuna intenzione di arrendersi e quindi presenterà appello alla Fifa: “Se non ci sarà una soluzione favorevole per il nostro Paese - ha dichiarato Pablo Milan, presidente della federazione cilena - andremo al Tas. È una procedura naturale quando non si accetta una sentenza, con prove molto eloquenti e fondate Continueremo con la stessa convinzione, la stessa forza fino alla fine”.

Innanzitutto, è da vedere se il Cile riuscirà a ottenere un verdetto in tempo per il Mondiale, che inizierà il prossimo 21 novembre. E poi nel remoto caso in cui dovesse essere invalidata la qualificazione dell’Ecuador, si potrebbe riaprire una piccolissima speranza anche per l’Italia: inutile crederci, soprattutto in questo momento, però le rivendicazioni sul ranking e sull’articolo 6 della Fifa non sono del tutto campate in aria.

