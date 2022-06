Olimpia Milano campione d'Italia, Virtus Bologna schiantata: 29esimo titolo

Fabrizio Carcano 19 giugno 2022 a

Lo scudetto del basket è di Milano. L’Olimpia torna campione d’Italia per la 29esima volta schiantando la Virtus Bologna nella decisiva gara 6 della finale scudetto per 81-64. Tricolore numero 29 per la squadra biancorossa del presidente Giorgio Armani, che a marzo aveva conquistato la Coppa Italia, in una stagione da ricordare, con l’ingresso tra le prime otto in Eurolega e i playoff persi contro i campioni continentali dell’Efes Istanbul.

Milano torna campione d’Italia battendo 4-2 nella serie finale i rivali storici, e campioni uscenti, della Virtus Bologna. Partita subito in discesa per l’Olimpia che spinta dall’entusiasmo dei 12.500 del Forum l’arte fortissimi, con Shields ad attaccare il ferro e Datome a colpire da fuori (alla fine del primo tempo saranno rispettivamente a 13 e 12 punti segnati).

La difesa bolognese fatica a chiudersi a differenza di quella milanese che blocca Teodosic e Belinelli: Milano vola 13-6, poi 20-7 e addirittura 25-11. Al primo giro di lancette del secondo periodo l’AX doppia la Segafredo sul 32-16 e la gara sembra già decisa. Bologna reagisce con l’orgoglio dell’ex Hackett e il solito Shengelia, trovando anche punti dal comprimario Alibegovic: le V nere ricuciono fino al 39-34 e limitano i danni al riposo sul 43-36.

Milano rientra subito forte con i siluri di Datome e Rodriguez riprende il largo: Melli regala il massimo vantaggio sul 53-36. Gara virtualmente finita, con Bologna che non si aggrappa all’orgoglio dei suoi veterani, ma crolla dopo il 30’ (61-46) imbarcando un parziale mortifero di 10 a 0 sprofondando sul 71-46 a sei minuti dalla fine quando al Forum inizia la festa anticipata dei 12.500 tifosi biancorossi. L’Olimpia è di nuovo campione d’Italia.

