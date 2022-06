Fabio Quartararo, vittoria in Germania e fuga-mondiale: la MotoGp ha un padrone?

19 giugno 2022 a

Fabio Quartararo su Yamaha ufficiale ha vinto il Gran Premio di Germania valido per il Mondiale della MotoGp. Sul circuito di Sachsenring, il pilota francese ha preceduto il connazionale Johann Zarco su Ducati e l'australiano Jack Miller sempre su Ducati. Con la vittoria odierna, la terza quest'anno, Quartararo consolida il primato nella classifica del Mondiale.

Ai piedi del podio l'Aprilia di Aleix Espargaro, lo spagnolo è stato al lungo terzo prima di farsi superare da Miller per un lungo in curva. Quinto posto per un ottimo Luca Marini, su Ducati del Team VR46, seguito dall'altro spagnolo Jorge Martin sempre su una moto di Borgo Panigale. Settimo il sudafricano Brad Binder su Yamaha, seguito da Fabio Di Giannantonio ottavo su una Ducati del Team Gresini. Chiudono la top ten Miguel Oliveira su Ktm ed Enea Bastianini sull'altra Ducati del team Gresini. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 26 giugno in Olanda sullo storico circuito di Assen.

La classifica piloti del Mondiale piloti della MotoGp dopo il Gran Premio di Germania: 1. Quartararo (Fra/Yamaha) 172 punti: 2. A. Espargarò (Spa/Aprilia) 138; 3. Zarco (Fra/Ducati) 111; 4. Bastianini (Ita/Ducati) 100; 5. B. Binder (Sfa/KTM) 82; 6. Bagnaia (Ita/Ducati) - 81; 6. Miller (Aus/Ducati) 81; 8. Rins (Spa/Suzuki) 69; 8. Mir (Spa/Suzuki) 69; 10. Oliveira (Por/KTM) 64.

Questa la classifica del Mondiale Costruttori della Motogp: 1. Ducati 537 punti; 2. Yamaha 217; 3. Aprilia 184; 4. KTM 160; 5. Honda 104.

