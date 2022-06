Inter, Stefano De Grandis: "Dybala? Cosa accadrà al gioco di Inzaghi"

20 giugno 2022 a

“Paulo Dybala? Non è assolutamente funzionale per il progetto-Inter di mister Simone Inzaghi”. Decisive e pungenti sono le parole che Stefano De Grandis, noto giornalista che lavora da tanti anni per Sky Sport, ha rivolto al club nerazzurro commentando l’acquisto quasi ufficiale della ‘Joya’, in uscita dalla Juve dopo sette stagioni giocate a Torino. Per De Grandis, l’argentino non sarebbe il giocatore adatto al 3-5-2 tanto caro al tecnico ex Lazio. Poco contano però le sue parole, perché come molto probabile nel tridente nerazzurro di prossima stagione ci saranno lui e Romelu Lukaku (al ritorno a Milano dal Chelsea) insieme al ‘Toro’ Lautaro Martinez.

"Paulo Dybala all’Inter è uno che ti dà soluzioni che in squadra nessuno ha, tra punizioni e goal dalla distanza — ha detto De Grandis nella diretta su Sky Sport — Nonostante questo per caratteristiche tecniche, Lukaku è perfetto per Inzaghi. Dybala per caratteristiche non è un giocatore alla Inzaghi, è tecnico, può giocare fra le linee ma non lo inserisci nel 3-5-2, devi costruire una squadra intorno”.

Intanto l’a.d. nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha parlato a Radio Anch’io sui (probabili) nomi del futuro: “Oggi (lunedì 20 giugno, ndr) non sarà il giorno di Lukaku, su lui e Dybala ci siamo buttati a capofitto ma va capita la fattibilità economica — ha detto l’ex dirigente della Juve — Skriniar? Siamo attenti su di lui ma questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante rispetto ad un difensore, ed è probabile che sarà quello il settore in cui agire. Bremer è di livello mondiale, le nostre attenzioni sono su di lui. Mkhitaryan e Onana ufficiali a giorni".

