Gigio Donnarumma, la domanda lo fa sprofondare nel dolore: guardate cosa fa

20 giugno 2022 a

a

a

In Nazionale il passaggio sbagliato contro la Germania (nell’ultima sfida di Nations League scorsa settimana) che segue quello commesso a marzo in Real-Psg. Con il suo club, una stagione non esaltante e un ruolo da comprimario diviso con Keylor Navas: il tutto dopo l’exploit degli Europei, dove è stato dichiarato come “miglior giocatore del torneo”. Intanto, Gigio Donnarumma ha parlato in un’intervista ai canali ufficiali del club parigino, dicendo la sua su tante cose. La prima è proprio il dualismo con Navas all’ombra della Tour Eiffel: “Siamo veramente buoni amici, e quello ci ha portato avanti — ha detto il campano — È stata difficile ma con la nostra relazione siamo riusciti ad andare avanti, a stare bene insieme a fare bene in allenamento. Ognuno voleva fare sempre meglio e negli spogliatoi si scherzava sempre. Keylor è un grandissimo ragazzo e siamo stati benissimo".

"Scusate, un saluto?". Mancini e azzurri, gesto vergognoso contro i tifosi: scoppia il caso

Donnarumma: “Psg? Anno bellissimo, ma anche momenti duri”

Gigio ha poi definito come "fantastico" lo scudetto vinto con il Psg, il decimo della storia del club. Una soddisfazione enorme per l'ex Milan, che però ha perso in un momento preciso il sorriso durante il suo intervento, parlando della delusione legata alla sconfitta contro il Real Madrid, costata l'eliminazione in Champions: “È stata una stagione importante, purtroppo siamo usciti dalla Champions ma vincendo il titolo ci siamo tolti una bella soddisfazione — ha commentato il classe ’99 — È stato un anno bello, con momenti emozionanti, un po’ difficili. Dopo l’eliminazione dalla Champions è stato duro il tutto da digerire, ma dovevamo accettarla e andare avanti, perché c’era ancora il titolo da vincere. Siamo stati bravi a reagire, ma diciamo che oltre la Champions è stata una stagione positiva”.

"Recidivo. Sapete per cosa mi ha fatto?". Donnarumma asfaltato da Paola Ferrari:

Donnarumma: “Ligue 1? Chi dice che è un torneo semplice sbaglia”

Alla fine in campionato sono stati 15 i punti di vantaggio del Psg sulla seconda della classe, il Marsiglia, con un titolo vinto con ampio anticipo. Un dominio assoluto quello della formazione di Mauricio Pochettino, con Donnarumma ha comunque definito il torneo come durissimo: "Molte persone all'esterno pensano che sia facile vincere la Ligue 1, ma so che è completamente falso — ha concluso — Ci sono alcune grandi squadre in questo campionato e ci sono posti davvero difficili dove andare, con un pubblico ostile e alcuni squadre molto competitive. Non è davvero facile, e devi sempre essere ben preparato e lavorare al 100% perché alcune partite sono davvero difficili".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.