Angel Di Maria, "la Juventus rinuncia". Terremoto in Serie A: chi arriva al suo posto

La Juventus rinuncia ad Angel Di Maria. La svolta viene annunciata in serata dal sito della Gazzetta dello Sport, che parla di "svolta nel mercato" bianconero. Andrea Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini si sarebbero stancati dell'indecisione dell'esterno argentino in uscita dal Psg. Sebbene l'offerta presentata all'entourage del Fideo sia considerata a Torino congrua con la richiesta economica del giocatore (annuale e non biennale, come voleva la Juve, e 7 milioni di euro al posto dei 10 percepiti a Parigi), il nazionale albiceleste da giorni tiene tutti sulle spine. Segno che forse non è particolarmente convinto della destinazione italiana. Da qui la necessità di sbloccare l'impasse.



Sebbene il 34enne di Rosario fosse considerato il giocatore giusto dal tecnico Max Allegri per dare qualità ed esperienza alla squadra, nonché profondità tattica (l'ex Real e United può giocare indifferentemente esterno, mezzala o trequartista), la Juve pare intenzionata ora a investire quel "tesoretto" altrove. Sicuramente per Paul Pogba, che radiomercato oggi dà in chiusura. Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, su Twitter, ha confermato il raggiungimento di tutti gli accordi e la definizione degli ultimi dettagli per il ritorno del Polpo francese al servizio dei bianconeri.



Il centrocampista dello United, ora in vacanza a Miami, dovrebbe arrivare a Torino intorno ai primi di luglio per firmare il contratto. La Juventus lo aveva venduto al Manchester United sei anni fa per una cifra intorno ai 100 milioni di euro e ora lo riprende a parametro zero. Ma non sarà lui a prendere il posto di Di Maria: l'obiettivo grosso per rilanciare le ambizioni da scudetto della Signora si chiama Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma valutato 50 milioni di euro.

