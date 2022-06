Carlo Ancelotti, il grande colpo per il Real Madrid: Salah a un passo

25 giugno 2022 a

Carlo Ancelotti ha voglia di bissare i grandi successi raggiunti nell'ultima stagione con il Real Madrid. L'allenatore italiano infatti non è sazio: non gli basteranno la Liga e la Champions conquistati quest'anno, vuole di più. E così radiomercato prova a mettere in giro la voce bomba di un possibile passaggio di Momo Salah dal Liverpool al Real Madrid. Per i Blancos e per Ancelotti sarebbe un colpaccio. Salah è un fantasista, un attaccante capace di dare un tocco magico ancora più devastante al reparto avanzato del Real. Dietro la mossa di Florentino Perez c'è anche una cocente sconfitta. Il Real infatti attendeva per quest'anno l'arrivo di Mbappè.

Il giocatore del Psg ha deciso però di restare in Francia deludendo le aspettative dei blancos. E così a quanto pare, per parare il colpo del gran rifiuto di Mbappè, la dirigenza del Real ha deciso di andare su Salah. Ancelotti troverebbe in Salah un ottimo rinforzo per tentare l'assalto alla Coppa Intercontinentale che andrebbe a completare così il grande slam del Real Madrid. La base d'asta di partenza è di circa 70 milioni di euro.

Una cifra che di fatto il Real potrebbe sborsare per blindare in modo chiaro la prossima stagione. Il Liverpool perderebbe una bandiera, Salah è infatti l'uomo simbolo dei Reds con i quali ha vinto praticamente tutto. Ma il richiamo di Madrid potrebbe far cambiare tutto, Salah ha l'opportunità di chiudere la sua carriera nel club più vincente di sempre nella storia del calcio europeo.

