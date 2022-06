Skriniar al Psg? L'Inter tenta il super-colpo: chi può arrivare subito al suo posto

27 giugno 2022 a

Saltata la trattativa per portare Sven Botman a Milanello, destinato oramai a indossare la casacca del Newcastle, in Casa Milan si ragiona sul prossimo difensore. E il duo Maldini-Massara pensa concretamente al ritorno di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, mentre Alessio Romagnoli andrebbe così in biancoceleste, nel club che ha sempre tifato da bambino. In attacco, invece, sono vive le piste De Katelaere e Traore, anche se tutti i riflettori sono puntati su Ziyech, che ha già dato il suo ok al trasferimento in rossonero, e Marco Asensio, il vero sogno di mercato del Milan. Nel frattempo Divock Origi è pronto per sottoporsi a visite mediche e firma, tanto che sbarcherà stasera a Milano. Sarà così il primo acquisto ufficiale di questo calciomercato per i rossoneri.

L’Inter, invece, monitora il mercato in uscita dopo l’arrivo, sempre dal Chelsea, di Romelu Lukaku. Il Psg continua il suo pressing per Milan Skriniar, ma i nerazzurri continuano a dire no ai parigini per un'offerta da 60 milioni più Draxler: vogliono 70 senza inserimento di contropartite tecniche. Sempre in uscita, Sebastiano Esposito andrà all'Anderlecht con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a un milione di euro. Non si può prendere subito Paulo Dybala, prima c’è da vendere gli esuberi nella rosa nerazzurra, come Vidal, Sanchez e Dzeko. Per il cileno, potrebbe essere utilissimo l’interesse del Galatasaray, che avrebbe contattato l’entourage del giocatore prospettandogli un ingaggio quasi in linea con quello che percepisce attualmente all’Inter.

Un colpo di scena sarebbe l’interessamento del Galatasary. Fino a ieri, scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampista sembrava diviso tra il Flamengo — con cui ha raggiunto anche un accordo di massima nelle scorse settimane sulla base di un ingaggio da circa 3,5 milioni di dollari all’anno per due stagioni — e il Boca Juniors, con cui però non si è ancora seduto concretamente a trattare. L’inserimento delle ultime ore da parte del club turco, potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere finalmente Vidal a prendere una decisione.

