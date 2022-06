Matteo Berrettini, dramma a Wimbledon: positivo al Covid, si ritira

28 giugno 2022 a

Matteo Berrettini positivo al Covid. L'annuncio è arrivato direttamente sulla pagina Instagram del tennista romano: "Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19". Berrettini ha annunciato il suo forfait dal torneo di Wimbledon. Oggi avrebbe dovuto affrontare Garin. Solo qualche giorno fa il giovane, in caso di vittoria, aveva promesso: "Sarei disposto a un taglio netto della barba, a raparmi a zero o a tingermi di biondo. Niente di più estremo, se no quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa più entrare in casa".

La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, nel caso di Matteo Berrettini. Il tennista romano aveva subito un intervento chirurgico che lo aveva costretto a star fuori per circa tre mesi: al rientro, però, aveva sempre più recuperato forma e colpi, grazie all'erba che si è confermata ancora una volta una sua preziosa alleata. Berrettini era andato ben oltre le aspettative, vincendo prima il 250 di Stoccarda e poi il 500 del Queen's, con quest'ultimo che ha un significato speciale, dato che è uno dei campi storici e quindi più prestigiosi del circuito.

Sulla scia di questi due successi consecutivi, e alla luce di un record da grandissimo sull'erba, Berrettini sarebbe stato uno dei favoriti di questa edizione di Wimbledon, dove tra l'altro era chiamato a difendere la finale conquistata lo scorso anno e persa contro Novak Djokovic. Le sensazioni erano ottime, ma il maledetto Covid ha deciso di rovinare tutto: uno stop forzato che Matteo non meritava.

