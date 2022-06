Inter, Lautaro Martinez: "Dove dovrei andare?", cosa c'è dietro questa frase

30 giugno 2022 a

Ritornato Romelu Lukaku, ora l’Inter può finalmente tornare a gustarsi il tandem d’attacco con Lautaro Martinez, in attesa di notizie su Paulo Dybala. Una coppia da oltre 100 reti in due stagioni, tra 2019 e 2021. E i tifosi nerazzurri sognano così come ‘El Toro’ argentino, sempre più al centro del progetto e che non ha nessuna intenzione di andarsene, dopo le voci primaverili che lo vedevano lontano da Milano. Intanto, l’a.d. Beppe Marotta ha già fatto un doppio miracolo a Milano: prima ha infarcito le casse della società con 115 milioni, poi la rosa di Inzaghi con il rientro di un bomber di razza tornato a disposizione. Manca il terzo: non smembrare ancora una volta un binomio risultato vincente.

Le parole dell’agente di Lautaro: “Lui via? E per dove?”

L’effetto-Lukaku all’Inter ha trascinato tutto l'ambiente, anche lo stesso entourage di Lautaro Martinez, che ne ha approfittato per rilanciare il proprio giuramento in chiave nerazzurra: "Siamo già al top" ha detto l'agente del Toro, Alejandro Camano a La Gazzetta dello Sport. "Lui e Lukaku sono da sempre legati e questo è evidente. Poi, Lautaro a Milano si sente, amato, è felice ed amato: indossare questa maglia non è da tutti". Dichiarazioni al miele fino all'ultima domanda: "E poi, se dovessimo andare via lo si farebbe per cosa? Per dove?".

Inter, con Lukaku si vuole riaprire un nuovo ciclo

Nonostante il prestito di un anno di Lukaku, Marotta lavora per mantenere in quel di Milano un calciatore che ha dimostrato di volere fortemente il suo ritorno all’Inter, dopo la parentesi non felice di scorsa stagione al Chelsea. La speranza è quella di riaprire un nuovo ciclo, che vada oltre i tormentoni di fine stagione. Sull’attaccante belga ci sarà da discutere (e trattare) con il Chelsea, che solo un anno fa aveva fatto sottoscrivere un contratto fino al 2026 a Big Rom.

