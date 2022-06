Lukaku torna all'Inter: atterra a Milano e... Come umiliano Ibrahimovic

29 giugno 2022 a

Delirio nella Milano interista e sui social per il Lukaku Day. Sono le ore della grande rivincita nerazzurra e degli sfottò contro Zlatan Ibrahimovic, Milan e milanisti. Romelu Lukaku è tornato a Milano per le visite mediche: atterrato alle 7, si attenderà tra poche ore l'idoneità al Coni e quindi l'ufficializzazione del prestito dal Chelsea, con le firme in sede. Costo dell'operazione? Una "vera e propria magata" a doppia firma Big Rom e Beppe Marotta: 8 milioni di euro più due di bonus per il prestito oneroso (era stato ceduto a titolo definitivo la scorsa estate dall'Inter al Chelsea per 115 milioni...), stipendio con sostanzioso taglio (da oltre 12 a circa 9, grazie ai benefici del Decreto Crescita)

"Contento di tornare? Troppo contento", sono le prime parole del 29enne centravanti della Nazionale belga dopo l'atterraggio a Linate. Una volta ottenuto l'ok dai sanitari, Lukaku tornerà a Milano nei primi giorni di luglio per iniziare la preparazione agli ordini di mister Simone Inzaghi, che 12 mesi fa fu illuso di poter allenare la letale coppia d'attacco Lu-La e che tra poco potrebbe ritrovarla con una aggiunta clamorosa: Lukaku e Lautaro Martinez (si parla di una telefonata tra i due, con il primo in lacrime per l'emozione) potrebbero dialogare in campo con Paulo Dybala, svincolato dalla Juve e di fatto "bloccato" da settimane da Marotta.

Tutto questo mentre il Milan, campione d'Italia, ha sì appena annunciato l'arrivo dell'altro attaccante belga Origi, a parametro zero dal Liverpool, ma si trova alle prese con il giallo del rinnovo dei dirigenti Maldini e Massara e con molte incognite sulle capacità di mettere a segno colpi pesanti sul mercato. L'impressione dei tifosi, insomma, è di un nuovo "sorpasso" sui cugini. E si sprecano i emme e le battute contro Ibra, il vero e proprio "nemico" di Lukaku dopo un infuocatissimo derby di Coppa Italia condito da rissa e insulti. E la foto di un nerboruto uomo di colore accanto a uno smilzo viso pallido, paragonati a Romelu e Zlatan, è diventata subito virale.

