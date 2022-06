Inter, Beppe Marotta frega i tifosi: "Arriva Lukaku". Ma non è vero: alta tensione

29 giugno 2022 a

Martedì 28 giugno, Beppe Marotta aveva annunciato il suo arrivo a Milano nella serata dello stesso giorno. Ma Romelu Lukaku è arrivato da Londra solo stamattina, con buona pace dei tifosi nerazzurri che lo aspettavano all’aeroporto di Linate. Una notizia che ha spiazzato tutti loro, in attesa da ore, sotto al sole, di ‘Big Rom’. Erano oltre un centinaio fin dalle prime ore del pomeriggio, scrive Fanpage, che hanno preso d'assalto l'area riservata ai jet privati ​​dell'aeroporto meneghino. Salvo poi i cambiamenti dell'ultima ora: Lukaku è atterrato oggi e si sottoporrà alle canoniche visite mediche, che precedono la firma sul contratto e l'ufficialità del suo ritorno all'Inter.

La delusione di centinaia di tifosi nerazzurri - Proprio martedì Marotta aveva fatto scattare l'assalto dei tifosi all'aeroporto di Linate, dopo l'annuncio dell'amministratore delegato nerazzurro all'uscita della riunione del Consiglio Federale: "Lukaku arriverà stasera”, si è fatto sfuggire come dichiarazione, rivelatasi poi un vero e proprio bluff. E così il nutrito gruppo di supporter, dopo aver passato diverse ore fuori dai cancelli dello scalo milanese con maglie, sciarpe e bandiere nerazzurre, inneggiando all'attaccante belga (evidentemente perdonato dopo l’addio al club di scorsa estate, per giocare “nel club che ha sempre tifato sin da ragazzino”), è stato costretto a fare i conti con la delusione e far rientro a casa senza aver visto il loro beniamino.

Le cifre dell’affare tra Inter e Chelsea - Per essere di nuovo, ufficialmente, un giocatore dell’Inter, ripetiamo, mancano visite e ufficialità. Mentre l’accordo è già stato trovato da giorni: 8 milioni per il prestito, 7,5 milioni di stipendio all’attaccante belga che si è ridotto lo stipendio pur di giocare di nuovo in nerazzurro. Il figliol prodigo è ritornato da Londra.

