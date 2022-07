Paolo Maldini firma, subito il botto di mercato: "Chi porta al Milan"

01 luglio 2022 a

Con i rinnovi di Maldini e Massara firmati sul gong (la scadenza del loro contratto), ora il Milan può finalmente pensare alla campagna acquisti. E i nomi in ingresso che si fanno sono tanti. L’ultimo è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, che resta l’obiettivo principale per la difesa centrale, dopo la trattativa sfumata per Sven Botman del Lille. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 con i Viola, ma sarà battaglia con l’Inter per accaparrarselo. Piace anche Theate del Bologna, con un possibile scambio nel quale potrebbe rientrare Mattia Caldara, ritornato a Milanello dal Venezia.

Si pensa ancora ad Asensio e De Ketelaere

In Spagna, intanto, il Real non pensa al rinnovo di Marco Asensio, il cui contratto è in scadenza 2023 (ingaggio da quasi 5,5 milioni l'anno, bonus esclusi). Il Diavolo è tra i principali pretendenti sullo spagnolo e, secondo Marca, sta cercando la quadra per rientrare nei parametri economici. I Blancos chiedono però non meno di 30 milioni di euro. Secondo The Athletic, Charles De Ketelaere resta nel mirino rossonero: il talento belga del Bruges è sempre al centro degli interessi, e tra le concorrenti più pericolose ci sono Leicester e Leeds.

Dybala verso il Milan?

Si continua a pensare ancora a Paulo Dybala e, secondo La Gazzetta dello Sport, l’entourage della Joya non è soddisfatto dall’ultima offerta dell’Inter, tanto che ora la pista Milan potrebbe farsi concreta. Secondo quanto riporta la Rosea, sono in corso i contatti tra gli uomini di mercato rossoneri e gli agenti del giocatore, che hanno dato segnali positivi. Con l'arrivo dell’argentino, Pioli si troverebbe a disposizione il giocatore ideale da schierare alle spalle della prima punta.

Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, sarebbero cominciate le trattative tra il Milan e il Chelsea per il prestito di Hakim Ziyech. Il marocchino non è più nei piani di Tuchel e gradirebbe un trasferimento in rossonero. L'accordo si potrebbe trovare con un prestito con diritto di riscatto. Un nodo da sciogliere sarà anche quello dell'ingaggio, elevato, che Ziyech percepisce a Londra.

