Koulibaly alla Juventus? Colpo di scena Napoli, la clamorosa mossa di De Laurentiis

La Juve lo vuole, il Napoli però non lo molla. Kalidou Koulibaly fa gola a molti, e ha il contratto in scadenza col club partenopeo nel 2023. Il suo presidente, Aurelio De Laurentiis, ha fatto sapere che non venderà il difensore alla Juve neanche se dovesse offrire i 40 milioni di euro della sua valutazione. E da Los Angeles, dove l’imprenditore si trovava qualche giorno fa, è partita la ricca offerta di contratto, secondo il Corriere dello Sport: prolungamento fino al 2027, alle stesse cifre del rapporto in scadenza nel 2023. Ovvero sei milioni di euro, che dunque pareggiano il suo ingaggio attuale. Un autentico colpo di teatro che spazza via la maschera triste della crisi e va di ben oltre ai limiti autoimposti dal club. La palla ora passa al giocatore, attratto dalle attenzioni di Chelsea, Psg e Barça.

Chelsea, Barça e Psg alla finestre, della Juve non se ne parla - L’allenatore degli Azzurri, Luciano Spalletti, ha definito Kalidou come “uno speciale”, blindandolo pubblicamente prima e dopo la fine del campionato con parole chiarissime, chiedendone la conferma a ogni costo anche al presidente De Laurentiis. Che prima ha riflettuto, per poi fare la super offerta di altri quattro anni alle stesse cifre che il giocatore guadagna in Campania, nonostante i 31 anni compiuti il 20 giugno. Un’offerta importante e che lascia sorpresi, dopo gli svincoli di Insigne, Mertens, Ghoulam e Ospina. Kalidou si legherebbe al Napoli a vita, fino a 36 anni, oppure sceglierà di percorrere altre strade. Con un eventuale rifiuto del calciatore e senza un'offerta da un altro club di 35-40 milioni per il cartellino, comincerà la stagione a scadenza. Intanto i tre club interessati — Chelsea, Barça e Psg — attendono alla finestra e valuteranno se colpire. La Juve, no, di lei non se ne parla nemmeno.

