Ferrari, rissa Leclerc-Sainz: il video che fa sbottare Lapo Elkann

10 luglio 2022

La tensione in Ferrari è alle stelle. Alta, troppo alta. E quel che è accaduto ieri, sabato 9 luglio, nel corso della sprint-race sul Red Bull ring, il Gran premio di Austria, lo dimostra perfettamente: un serratissimo duello tra Charles Leclerc e Carlos Sainz al via e per i primi giri, con i due che hanno anche sfiorato un pericolosissimo contatto. Morale della favola, Max Verstappen e la sua Red Bull sono scappati via, impossibile raggiungere l'olandese. Il monegasco alla fine ha tenuto la posizione e ha chiuso secondo, terzo lo spagnolo.

"La Ferrari l'auto migliore, ma Leclerc...": pesantissima "scomunica" per il monegasco

E al termine della sprint-race, Leclerc ha espresso anche tutti il suo disappunto. "Come definire la sfida con Sainz? Hard racing, dura. Divertente. Io controllavo le mie gomme per attaccare alla fine, però c’è stata una breve lotta con Carlos. Poi ho iniziato a spingere, guadagnavo un po’ ma i nostri passi erano molto vicini. Però sì, abbiamo perso del tempo e spero che domani la faremo per vincere il GP e non con Max davanti. Non so se si sarebbe potuto fare qualcosa in più alla fine, evitandola. Con i se e con i ma non si fa nulla. La Ferrari credo che può giocarsela: c'è il passo gara, ci sono le gomme. Tutto è possibile. Speriamo di partire bene come oggi e di poter mettere pressione su Max", ha concluso Leclerc. Il messaggio è chiaro: "Abbiamo perso del tempo".

Insomma, c'è preoccupazione. E questa preoccupazione emerge in modo netto, lampante, dal messaggio postato da Lapo Elkann su Twitter, insomma da uno spettatore molto più che interessato. "Bravi Charles e Carlos! Domani con il gioco di squadra si può puntare in alto". Dunque le emoticon: cervello, grazie, cuore, macchina. Sin troppo semplice decriptare il messaggio di Lapo: fate i bravi (soprattutto Carlos?).

