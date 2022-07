Andrè Onana: "Chi c'è adesso in porta...". La strana frase su Handanovic

16 luglio 2022 a

L’acquisto di Andrè Onana a parametro zero da parte dell’Inter è passato un po’ in sordina, ma potenzialmente il portiere camerunense potrebbe rivelarsi uno dei migliori della Serie A nel suo ruolo. Non è però scontato che parta subito titolare, dato che c’è sempre Samir Handanovic, ormai giocatore-simbolo dei nerazzurri.

Di certo c’è che Onana ostenta parecchia sicurezza in se stesso: dopo aver ringraziato tutto il club, compreso il consiglio d’amministrazione, per aver puntato su di lui - tra l’altro con un contratto importante da 3 milioni per 4 anni, adesso il camerunense ha rilasciato la prima intervista ufficiale da nerazzurro. “L’Inter ha sempre avuto buoni portieri, compreso chi c’è adesso - ha dichiarato riferendosi a Handanovic - ma sono tranquillo, sono io che devo scrivere la mia storia”. I tifosi sicuramente apprezzeranno tanta spavalderia: c’è grande curiosità nel vedere all’opera Onana, anche se almeno inizialmente il titolare dovrebbe continuare a essere Handanovic.

“Lotteremo per vincere tutto in Italia e in Europa - ha aggiunto il camerunense - perché l’Inter merita il meglio. Con i giocatori che ci sono dobbiamo pensare in grande”. Soprattutto alla luce del clamoroso ritorno, dopo un solo anno, di Romelu Lukaku, pronto a riprendersi il ruolo di trascinatore dell’attacco.

