Gleison Bremer, "sta arrivando": il messaggio che svela il suo futuro

17 luglio 2022 a

a

a

“Preparati per ciò che sta arrivando”, ha scritto Gleison Bremer sui suoi social. Un messaggio criptico solo all’apparenza, ma che tradisce tanta voglia di iniziare la sua nuova avventura con l’Inter. Il Torino è pronto a lasciarlo andare, la prossima settimana dovrebbe essere quella in cui l’affare verrà ufficialmente definito.

"Ecco cosa accadrà": la sentenza di Capello su Juve, Milan e Inter

A prescindere da cosa succederà con Milan Skriniar, su cui c’è sempre forte l’interessamento del Psg, Bremer diventerà un calciatore nerazzurro: lunedì 18 luglio avverrà l’incontro probabilmente decisivo, con i club che dovrebbero chiudere su una cifra attorno ai 35 milioni, più bonus e il giovane Casadei. Intanto l’Inter si prepara ad affrontare il Monaco in amichevole in quel di Ferrara: Simone Inzaghi avrà a disposizione praticamente tutta la rosa, fatta eccezion per cinque giocatori. Due sono Skriniar e Pinamonti: entrambi sono rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi infortuni, ma sono anche probabili partenti.

L'incredibile fine di Belotti: che cosa sta succedendo al "gallo", futuro nero

Soprattutto Pinamonti, che piace a mezza Serie A. L’Inter conta di incassare una ventina di milioni dalla sua cessione: Atalanta, Monza e Sassuolo sono le squadre più interessate. Inoltre non sono a Ferrara per l’amichevole Alexis Sanchez, con cui il club sta trattando la rescissione del contratto, e Mulattieri e Salcedo, che molto probabilmente verranno girati in prestito anche in questa stagione.

Cesc Fabregas, Milan? No, Como: clamoroso in Serie B, "manca solo la firma"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.