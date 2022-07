Charles De Ketelaere chiama il Milan: "Sono pronto", a quanti milioni si chiude

Federico Strumolo 17 luglio 2022 a

In attesa di vestire la maglia rossonera, Charles De Ketelaere fa la prima giocata importante per il Milan. Con delle parole, chiare, sul suo futuro: «Sono curioso di conoscere cosa accadrà, se un club dovesse mostrare interesse in me, lo ascolterò - racconta il trequartista 21enne -. Mi sento pronto a partire». Non è certo un segreto che il belga rappresenti il principale obiettivo dei rossoneri, ma il Bruges non ha accettato nemmeno la seconda offerta del Milan da 31 milioni di euro. Paolo Maldini, però, può contare sul forte gradimento del giocatore (il quale ha respinto al mittente un'offerta migliore del Leeds), come testimoniato dalle sue dichiarazioni.

Una situazione opposta rispetto a quella che riguarda Renato Sanches (24 anni), in cima alla lista dei desideri per il centrocampo, ma voglioso di sposare la causa del Paris Saint-Germain, mentre il Milan può contare sull'accordo con il Lille (per 15 milioni). La sensazione, comunque, è che la prossima Charles De K settimana sarà decisiva, esattamente come per Japhet Tanganga (23), difensore centrale sulla lista di Maldini e che potrebbe lasciare il Tottenham in prestito. Ma per un giocatore che può salutare la Premier League, c'è una vecchia conoscenza della serie A che è felice di rimanere in Inghilterra. L'ex nerazzurro Christian Eriksen (30), infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United (contratto triennale), dopo essere tornato in campo a gennaio con la maglia del Brentford. Il necessario defibrillatore cardiaco impiantabile gli impedisce un ritorno in Italia e all'Inter, che spera nei prossimi giorni di chiudere la trattativa con il Torino per il difensore centrale Gleison Bremer (25).

Chi, invece, può lasciare Milano è Roberto Gagliardini (28), ma per trasferirsi nella vicina Monza, dato che i biancorossi avrebbero individuato nel mediano cresciuto nell'Atalanta il perfetto tassello per il centrocampo di Giovanni Strop pa. E mentre la Juventus attende l'uscita di Matthijs de Ligt (22; è vicino al Bayern Monaco) per fiondarsi su Nicolò Zaniolo (23) della Roma, sono giorni intensi per le piccole: la Cremonese ufficializza gli arrivi del terzino Paolo Ghiglione (25) dal Genoa e del centravanti Frank Tsadjout (22) dal Milan, mentre l'Empoli vuole l'attaccante della Dea Nicolò Cambiaghi (21).

