De Ligt al Bayern Monaco, "Juventus fregata": il piano di Agnelli sconvolto?

Matthijs de Ligt è quasi del tutto un giocatore del Bayern Monaco, venendo accontentato per così giocare in Germania l’anno prossimo. La Juve ne prende atto e cerca un nuovo difensore, conscia di avere nelle proprie casse una cifra rilevante in più di 70 milioni più 10 di eventuali bonus, alleviando il monte ingaggi di uno stipendio pesantissimo. Con quel denaro, i bianconeri potranno rafforzare tutta la squadra, magari stringendo anche per Zaniolo o Paredes, ma l’obiettivo principale dovrà essere quello di sostituire l’olandese in modo adeguato. Ci sono molti nomi in ballo, secondo La Gazzetta dello Sport: da Bremer a Milenkovic, da Pau Torres a Gabriel, da Akanji a un’altra serie di ottimi o buoni calciatori. Ma il problema è più ampio e va oltre i nomi, perché riguarda anche il numero di difensori per rimpiazzare De Ligt.

Juve, Bremer e Milenkovic per puntellare la difesa? - Chiellini infatti è andato in America, e la Vecchia Signora cerca un centrale che sostituisca l’olandese. Il nome concreto è Gleison Bremer, ma l'Inter ha in programma un vertice con Urbano Cairo nelle prossime ore e l'impressione è che il brasiliano, alla fine, finirà in nerazzurro. Ecco perché per Andrea Agnelli, Arrivabene e Cherubini il problema non sarà facile da risolvere. C'è anche il nome di Nikola Milenkovic, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni. Bremer più Milenkovic, così la difesa della Juve sarebbe al sicuro. E se poi Bonucci non avesse problemi fisici, nonostante i 35 anni, e Gatti confermasse di essere pronto per una grande squadra, tanto meglio. Ma se così non fosse, Allegri avrebbe comunque le spalle coperte. Intanto, De Ligt saluta la Juve, con la coscienza nei tifosi bianconeri di non essere mai diventato il fenomeno che ci si aspettava potesse essere, e per il quale i bianconeri (in un’altra epoca storica) avevano speso oltre 80 milioni, riconoscendogli un ingaggio di 12 milioni a stagione. Forse giusto cambiare, mentre l’olandese ha già le valige pronte con direzione Monaco di Baviera.

