Paulo Dybala, "accordo alle 2 di notte": dove andrà a giocare

18 luglio 2022 a

a

a



Paulo Dybala alla Roma, è (quasi) tutto fatto. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sgancia la bomba: accordo raggiunto tra l'argentino, svincolatosi dalla Juventus, e il club giallorosso. Dopo la telefonata con il mister Josè Mourinho che ha sbloccato la situazione, l'accelerazione decisiva sarebbe avvenuta alle 2 di notte tra domenica e lunedì, con la Joya che avrebbe detto sì all'offerta dei Friedkin. Un colpaccio che accende l'entusiasmo nella Capitale e forse spiazzerà qualcuno dalle parti dell'Inter. Dybala e Marotta avevano di fatto già trovato una intesa per il passaggio in nerazzurro, ma il problema era sfoltire il reparto d'attacco.

Soldi, rovinosa fregatura per Paulo Dybala: indiscrezioni, cosa deve ingoiare

Con il ritorno di Lukaku, infatti, Dybala era di fatto stato "congelato" in attesa di trovare una sistemazione a due tra Dzeko, Correa e Sanchez. Impresa complicata, per le resistenze dei giocatori e i rispettivi ingaggi pesantissimi. Anche per questo l'Inter aveva in pratica consigliato a Dybala di sentirsi libero di trattare con altre squadre. Su di lui si erano concentrate le attenzioni di Roma e Napoli, con i giallorossi evidentemente più convincenti. Si parla di un triennale da 6 milioni totali suddivisi tra parte fissa e bonus.

"Guai a chi gli dice qualcosa": Spalletti, la frase su Koulibaly che fa esplodere i tifosi

A pesare anche la maglia, la prestigiosa numero 10 che fu di Francesco Totti, e un ruolo centrale nel progetto tecnico di Mou. Con Dybala, l'obiettivo dei giallorossi, reduci dalla prima storica vittoria europea (in Conference League, contro il Feyenoord), è dichiaratamente l'accesso alla prossima Champions League, con qualche legittima ambizione per qualcosa in più del quarto posto. L'arrivo di Dybala, contemporaneamente, sembra spingere Zaniolo a fare il percorso inverso, direzione Juve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.