Lewis Hamilton, "ca***! Non voglio farlo": il video rubato che fa impazzire di rabbia Verstappen

19 luglio 2022 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino al Gp di Austria, vinto da Charles Leclerc e Ferrari, con il pilota monegasco che con il gradino più alto del podio si è lasciato alle spalle un periodo difficilissimo. Torniamo al duello sul Red Bull Ring, con i tre sorpassi del monegasco ai danni dell'idolo di casa, Max Verstappen. Ma a far rumore è stato anche il duello, clamoroso, con Lewis Hamilton su Mercedes.

"Il mio senso di colpa". Leclerc, la tragedia del 17 luglio: quello che pochi sapevano

Bene, a distanza di settimane emerge un video, nel post-gara, in cui proprio Leclerc ed Hamilton si confrontano su quel concitato e appassionante momento di gara, lo straordinario sorpasso all'esterno alla Copse del monegasco ai danni del britannico (a renderlo ancor più credibile il fatto che la Ferrari indossasse gomme dure usurate contro quelle nuova appena montate sulla Mercedes). Un episodio che riporta alla mente il duello dell'anno precedente, alla medesima curva, tra Hamilton e Verstappen: il primo si infilò all'interno, l'olandese provò a passare all'esterno, dunque il contatto e la Red Bull che andò a sbattere con violenza contro le barriere.

Leclerc, l'orologio da due milioni? Clamoroso: ecco chi glielo aveva rubato

Ma si diceva, Leclerc e Hamilton. Nel colloquio privato catturato dal video inedito, ecco che Hamilton sembra quasi aver confessato di aver riservato al monegasco un trattamento di favore. Parlando del sorpasso subito, afferma: "Mi sono detto, ca***, non voglio colpirti e mandarti fuori". Così il pilota Mercedes. Parole che per certo non saranno piaciute granché a Verstappen e ai suoi fan, poiché l'anno precedente - ammettiamolo - Hamilton di fatto buttò fuori Verstappen. E la rivalità, inesorabilmente, continua a crescere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.