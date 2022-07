Sebastian Haller "ha un tumore". Borussia Dortmund e calciomercato sconvolti

19 luglio 2022 a

a

a

L'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli e ha lasciato il ritiro precampionato del suo nuovo club. Il club tedesco rende noto che il 28enne nazionale della Costa d'Avorio si è lamentato di non sentirsi bene durante l'allenamento di lunedì e che il tumore è stato trovato durante una visita medica di controllo. I tumori di questo tipo possono essere benigni e non sempre portano a una diagnosi di cancro. Il Dortmund ha ingaggiato Haller questo mese dall'Ajax per 31 milioni di euro in sostituzione di Erling Haaland, dopo che il norvegese è stato ceduto al Manchester City. Haller ha segnato 34 gol l'anno scorso con i lancieri, di cui 11 in Champions League. "Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti gli altri", ha dichiarato il direttore sportivo del Borussia Sebastian Kehl in una nota. "L'intera famiglia del Dortmund spera che Sebastien si riprenda il prima possibile e che possiamo abbracciarlo di nuovo presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile", ha aggiunto il dirigente giallonero.

"Un dolore insostenibile". Giovanni Allevi e il dramma del tumore

"Grazie a tutti per i tanti messaggi di sostegno e affetto ricevuti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo", ha commentato sui suoi profili social lo stesso Haller. "Adesso mi concentrerò sulla guarigione per tornare più forte", ha aggiunto il centravanti ivoriano del Borussia Dortmund. Haller è solo l'ultimo di una lunga lista di calciatori e grandi atleti che hanno contratto il tumore, poi sconfitto. L'ultimo caso è quello del difensore della Lazio Francesco Acerbi, che si ammalò proprio ai testicoli quando era al Sassuolo. Sempre a proposito di calciatori, altro nome noto è quello di Eric Abidal ex difensore e oggi dirigente del Barcellona. Nel suo caso il tumore diagnosticato è al fegato. Nel ciclismo i due casi più noti sono quelli di Ivan Basso e soprattutto Lance Armstrong, entrambi si sono ammalati di tumore ai testicoli ed entrambi sono riusciti a vincere la battaglia contro il male. Nella scherma, infine, l'azzurro Paolo Pizzo, campione del Mondo di spada nel 2011, che a 13 anni era stato operato per un tumore alla testa.

"Perché ho paura di morire": Fedez, la drammatica confessione 4 mesi dopo l'operazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.