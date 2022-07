Dries Mertens, addio Napoli? Il giallo e la bomba: "Chi lo vuole", terremoto tra le big

25 luglio 2022 a

Alla fine l’accordo sul rinnovo non è arrivato. Dries Mertens se ne va da Napoli con la morte nel cuore, portando con sé il ricordo di 148 reti in nove stagioni. È arrivato come uno dei tanti e se n’è andato come il re dei gol, l’idolo della folla. Anche la moglie Kat ha salutato, ma la città: “Napoli, l’amore della mia vita”, ha scritto in una storia. I tifosi lo rimpiangono, lui ha fatto una scelta (anche) di vita, non accettando quanto De Laurentiis gli aveva proposto: 2,4 milioni per un anno (come da lui richiesto) non sono bastati per dire sì e vivere un’altra stagione per arrivare in ‘doppia cifra’. Nonostante una trattativa che è stata anche lunga, con la visita a casa sua di De Laurentiis senza però trovare l’intesa.

Inter pensa a Mertens a parametro zero - A Milano, intanto, l’a.d. Beppe Marotta considera Mertens per un acquisto a zero. Già due anni fa i nerazzurri si erano fatti avanti, ma l’ex Psv alla fine aveva deciso di rimanere sotto il Vesuvio. Adesso la situazione potrebbe ripetersi. Sfumato Paulo Dybala, scrive Sportmediaset, i nerazzurri sono alla ricerca di una seconda punta, anche se prima dovranno liberarsi di Alexis Sanchez. Mertens è a parametro zero ed è un profilo giusto, perché si accontenterebbe di un ingaggio alla portata delle casse di Suning. Tutto possibile, come detto, solo una volta risolto il caso relativo al cileno, che sta portando non pochi problemi al club di via della Liberazione. Intanto, Mertens saluta Napoli, dopo aver rifiutato tutte le proposte di contratto di De Laurentiis: prima 1,8, poi 2, poi 2,4 milioni per un anno. Un addio che dispiace a tanti, anche al suo compagno Ghoulam che ha commentato con un: “Che peccato”.