Michael Schumacher, rumors sulla scelta radicale di Corinna: "Una nuova vita"

Dopo l’incidente sugli sci di Meribél, nel 2013, Michael Schumacher non è più apparso in pubblico, protetto dalla moglie Corinna e dai figli Mick e Gina. L’ex team principal Ferrari, Jean Todt, è uno dei pochi che può vederlo, ammettendo in una recente intervista di vedere alcuni GP con lui in casa.

Ora, però, notizia proveniente dalla Germania, la famiglia Schumacher potrebbe trasferirsi a Maiorca per i mesi invernali. Il settimanale Bunde, infatti, ha pubblicato in copertina una foto in cui si vedono Corinna Schumacher e la figlia, dal titolo di copertina: “La loro nuova vita a Maiorca”. Del trasferimento della famiglia sull'isola spagnola se ne parla da tempo, ma in questo momento pare quasi certo.

Un terreno di 54 mila metri quadrati

Gli Schumacher avrebbero acquistato un terreno adiacente la lussuosa zona di Port Andratx a Maiorca, dove avrebbero intenzione di trasferirsi e vorrebbero portare anche i cavalli che sono sparsi tra la Svizzera e il Texas. Cavalli che sono la passione di Gina Schumacher, campionessa europea e mondiale di reining, una disciplina dell’equitazione.

La tenuta di Maiorca che è stata presa dalla famiglia Schumacher è enorme, ben 54 mila metri quadrati. Con tutto questo spazio, verrà creato un ranch all'interno e si potrebbero garantire senza troppi problemi gli standard di cure elevati per Michael Schumacher. Il settimanale fa anche i conti in tasca e sostiene che il terreno sia costato circa tre milioni di euro, e temporaneamente sarebbe stata messa in vendita la villa sul lago di Ginevra, dal valore di 7,5 milioni di euro.