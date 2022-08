Lee Tomlin, due gialli in 17 secondi: come li prende. L'espulsione più idiota di sempre?

03 agosto 2022 a

Al limite dell’imbarazzante, il comportamento di Lee Tomlin in apertura della stagione di League Two, la quarta serie inglese, lascerà sicuramente parlare Oltremanica, facendosi persino notare nel nostro Paese. Il centrocampista offensivo 33enne del Doncaster Rovers, impegnato sabato scorso contro il Bradford City, si è beccato due cartellini gialli in 17 secondi dall’arbitro Bobby Madden, lasciando i suoi in 10. Non un bel modo di esordire nella sua nuova squadra, dove è arrivato in estate dopo aver lasciato il Walsall. Le modalità delle ammonizioni e l'intera successione degli eventi hanno fatto diventare il giocatore uno zimbello sui social, visto che il video della scena è diventato velocemente virale.

Come il calciatore si è beccato i due gialli in 17 secondi

Il calciatore del Doncaster ha ricevuto il primo cartellino giallo dopo aver impedito al Bradford di calciare una punizione nel recupero del primo tempo: prima piazzandosi davanti al pallone e poi spingendolo via con le mani. Poi, subito dopo l'ammonizione, ha inspiegabilmente calciato via la sfera per la seconda volta. A quel punto l'arbitro è stato sul punto di mostrargli il secondo giallo, ma gli ha solo fatto cenno seccamente di indietreggiare. A togliere dubbi al direttore di gara, quindi, ci ha pensato allora lo stesso Tomlin, che pochi secondi dopo ha pensato bene di cadere teatralmente a terra, quando un giocatore del Bradford lo ha appena spinto da dietro pestandogli il piede. La sceneggiata è costata il secondo cartellino giallo al 33enne, alla fine espulso dall’arbitro. Fortuna vuole che la sua squadra non sia riuscita a perdere, chiudendo 0-0 in casa del Doncaster.