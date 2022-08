Giorgio Chiellini è impazzito: calcio? No, negli Usa gioca a... pallavolo

07 agosto 2022 a

Sta già spopolando, Giorgio Chiellini, negli Stati Uniti. L'ex capitano della Juventus infatti ora è finito ai Los Angeles FC, che la scorsa notte hanno vinto in goleada nella trasferta contro i Real Lake City. E l'ex azzurro si è fatto notare, oltre che per una prova solida, per un gesto da... pallavolista.

Un video che è diventato virale alla velocità della luce e che potete vedere qui in calce. Siamo al 69esimo minuto di gioco, la partita è già decisa, sul 3-1, e Chiellini però si prende una doverosa ammonizione per un peculiare intervento a centrocampo: scavalcato da un lancio lungo, il difensore è saltato con le braccia alzate a fermare il pallone. Un muro, ovviamente irregolare. Un fallo antisportivo e che gli è costato il giallo: immediate le scuse di Chiellini al direttore di gara.

Al netto del gesto da pallavolista, come detto, i Los Angeles FC - pur passati inizialmente in svantaggio - hanno dominato nei 90 minuti di gioco. Ora la squadra in cui milita Giorgio Chiellini è sempre più prima in classifica, con sei punti di vantaggio sui diretti inseguitori dell'Austin Fc.