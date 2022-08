Paulo Dybala sconvolto dai tifosi della Roma: foto clamorosa in mezzo al campo

08 agosto 2022 a

Tutto l’amore del mondo glielo hanno già dimostrato nel giorno della sua presentazione ufficiale con la maglia della Roma, al Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur, quando oltre 10 mila tifosi inneggiavano con gioia al suo nome. Ora Paulo Dybala il calore vero e proprio se l’è ritrovato tutto all’Olimpico, nel match stravinto dalla Roma contro lo Shakhtar Donetsk per 5-0. I 65 mila tifosi presenti si sono scatenati anche domenica nella casa giallorossa, facendo sentire il loro sostegno non solo alla Joya, ma a tutti i giocatori. All’argentino, in particolare, sia al momento della lettura delle formazioni, poi durante la partita.

Lo sguardo di Dybala fa il giro del web

Lo stesso Dybala è già preso di molto da questa sua nuova esperienza alla Roma. E prima dell'inizio del match, ha avuto anche un momento di incredulità quando tutti e 65mila i tifosi dell'Olimpico hanno cantato l'inno a cappella. Non una novità per lo stadio, ma una piacevole scoperta per la Joya, che per la prima volta lo ha potuto ascoltare dal vivo con la maglia della ‘Magica’. La foto del suo sguardo incredulo e compiaciuto ha fatto il giro del web.

Roma, la prima di campionato domenica a Salerno

Intanto questo weekend inizia il campionato e la Roma è attesa a Salerno contro la Salernitana di mister Davide Nicola, nel match di domenica sera alle 20.45. Tutto pronto che la stagione che verrà, con José Mourinho accontentato dalla società (è in arrivo anche Andrea Belotti dal Toro) e che vuole stupire come l’anno scorso, quando si prende la prima Conference League della storia contro il Feyenoord.