Federico Bernardeschi, un "bullo" a Toronto: c'è da calciare un rigore. E...

Una vittoria tutta ‘italiana’: quella del Toronto ricco di ex A contro il Nashville, con le firme di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Un gol per parte degli ex Napoli e Juve, e per l’ex capitano partenopeo è il primo gol di questa nuova avventura. Del’ex Viola, invece, è risaltato anche un episodio che lo vede al centro: in occasione del calcio di rigore che ha dato il provvisorio 3-2 alla squadra di Bob Bradley. Bernardeschi si è impossessato subito del pallone e non lo ha più mollato, allontanando il compagno Jesus Jimenez, che avrebbe voluto batterlo.

Bernardeschi, che personalità già a Toronto

Liberatosi da un calcio italiano che lo condizionava emotivamente, tanto che in passato, ancora quando era un calciatore della Vecchia Signora, si era lamentato che non poteva "rischiare la giocata”, ora il trequartista può ora dare sfogo a tutta la sua personalità. Alla fine quel rigore lo ha tirato proprio lui, mentre il compagno 28enne spagnolo, attaccante di ruolo e che quest’anno ha messo a segno otto gol in 24 presenze, si è dovuto fare da parte potendo solo scuotere la testa.

Bernardeschi, sorte diversa rispetto a quella di Insigne

Alla fine il gol è arrivato, sorte diversa da quella di Insigne, che aveva sbagliato un rigore contro il New England, col match fermo sullo 0-0. La carica del toscano non si è esaurita lì, visto che al fischio finale, cercato dalle telecamere come leader tecnico ma soprattutto emotivo del Toronto, non si è sottratto al ruolo, con tanto di torso nudo esposto a favore di ripresa. I tifosi canadesi ormai stravedono per lui.