Inter, dramma-Skriniar: a 7 giorni dal via, l'offerta irrinunciabile. "Sta per partire..."

08 agosto 2022 a

a

a

Il grande spavento di inizio estate, che sembrava scampato ma che ora però potrebbe ritornare in casa Inter. Da Parigi è pronta una nuova offerta del Psg per Milan Skriniar, da far recapitare all’a.d. nerazzurro Beppe Marotta. Insomma, la trattativa non è ancora finita, come riporta La Gazzetta dello Sport. La società dello sceicco Al-Khelaifi non ha ancora mollato la pista che porta al centrale slovacco, e, anzi, avrebbe già fatto sapere ai nerazzurri di avere l'idea di fare un nuovo rilancio nei prossimi giorni. Serviranno almeno 70 milioni per convincere il club di via della Liberazione, e nonostante il muro di Simone Inzaghi i vertici hanno iniziato già a studiare le alternative.

Juventus, Allegri "pazzo" per Morata? Eppure Muriel... cosa non torna

Alternative Akanji e Acerbi

In cima alla lista c'è Manuel Akanji del Borussia Dortmund: i gialloneri tedeschi lo valutano 20 milioni, ma il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non vuole rinnovare. Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, potrebbe essere la soluzione low cost. Ovviamente l'addio di Skriniar, a meno di una settimana dall'esordio in campionato col Lecce, sarebbe uno sconvolgimento tecnico non accettabile per Inzaghi, che infatti sta facendo di tutto per provare a trattenerlo.

Giorgio Chiellini è impazzito: calcio? No, negli Usa gioca a... pallavolo | Video

Addio di Sanchez certo. Da Pinamonti a Casadei: si pensa a sfoltire

Per accontentare Simone Inzaghi, scrive ancora la Rosea, Marotta studia un piano B e lavora su altre uscite. La prima è quella di Andrea Pinamonti, che potrebbe finire a Sassuolo in caso di addio di Jack Raspadori, pronto per il Napoli. Poi c’è il baby gioiello Cesare Casadei, dal quale il club pensa di ottenere una cifra intorno ai 15 milioni. Lunedì, infine, dovrebbe essere il giorno del definitivo addio di Alexis Sanchez, dopo l’accordo per la risoluzione del contratto: il cileno è sempre più vicino al Marsiglia di Igor Tudor. Stessa sorte, la Ligue 1, anche per Skriniar?