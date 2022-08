Leonardo Bonucci, il labiale su Morata che nessuno ha notato

08 agosto 2022 a

Scoppia la polemica in casa Juventus. Un labiale di Leonardo Bonucci avrebbe irrititato e non poco i tifosi che hanno assistito al match (disastroso per i bianconeri) con l'Atletico Madrid. Al centro dell'episodio incriminato c'è Alvaro Morata, volato a Madrid dopo il no della Juve per una sua permanenza a Torino. Morata nel match amichevole ha saltato per ben due volte Bonucci realizzando due gol. E come riporta ilBianconero, un labiale ha fatto molto discutere. Il giocatore della Juventus avrebbe detto a Morata: "Alva, Alva! Non fare così, non devi fare così", le parole di Bonucci rivolte chiaramente a Morata. Il capitano ha rimproverato l’ex compagno per aver chiesto con troppa veemenza un fallo al direttore di gara. Morata, da gran signore, ha evitato di aprire polemiche sul campo.

Ma la prestazione di Bonucci è finita subito nel mirino dei tifosi che, come sottolinea Virgilio, hanno letteralmente invaso twitter con le loro critiche: "Temo che là dietro senza centrale di sinistra e con Bonucci a destra non si possa proprio giocare a 4 ma che la difesa a 3 sia l’unica soluzione percorribile. Grave che il fantino e lo staff non l’abbiano ancora capito”, oppure: “Quando hai gente come Bonucci, Alex Sandro , Danilo…che non sono in grado di tenere la concentrazione per i 90 commettendo le solite(sono 4 anni che si vedono sempre i soliti errori) stupidate..è difficile pensare che questo gruppo possa svoltare".

E ancora: "Io chiunque al posto di Bonucci e sandro anche due sedie così tanto per dire, Bonucci non ne prende una e quando ha la palla rallenta il gioco in maniera veramente snervante". E ancora: "I terzini fanno pena e Bonucci è un giocatore da MLS o al massimo da uomo spogliatoio e giocare qualche scampolo ma non può più fare il titolare…", e infine: "Per me Bonucci è quello che preoccupa di più: pretende di giocare è il capitano, e decide lui". Insomma in casa Juve ci sono già problemi prima del via.