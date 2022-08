Giovanni Galeone: "Ecco perché Allegri non vincerà mai", è bufera

10 agosto 2022 a

La sentenza di Giovanni Galeone sulla Juventus di Max Allegri fa scoppiare la bufera. Interpellato da Goal.com, l'ex allenatore del Pescara afferma: "La Juve con questi giocatori lo Scudetto non lo vince mai, perché Guardiola, Conte e altri allenatori chiedono ed ottengono giocatori e Allegri no?". Parole di fuoco che hanno scatenato un fiume di polemiche sui social. Infatti Galeone da sempre è stato considerato il padre professionale di Allegri. I due hanno un rapporto molto stretto e di fatto da sempre si confrontano sulle idee di gioco. Ma qualche tifoso malizioso ha visto in questa uscita di Galeone come una sorta di messaggio cifrato dello stesso Allegri verso la società.

La Juve ha investito su Pogba e Di Maria, due giocatori ritenuti ormai sulla via del tramonto. E così, come riporta Virgilio, sui social qualche tifoso bianconero si è lasciato andare a qualche teoria del sospetto: "Allegri che fa dire a Galeone le cose che pensa… Ha paura a dirle lui?".

E ancora: "A Gennaio, Vlahovic e Zakaria. Adesso, Pogba, Di Maria, Bremer, Gatti e Kostic. Probabilmente, arriverà anche Paredes. Ma non basta mai: non sarà che il problema di Allegri è Allegri stesso?". Poi c'è chi non la tocca affatto piano: "Il social manager di Allegri si è rifatto stranamente sentire. Ho idea che lo sentiremo spesso quest’anno". Insomma le parole di Galeone hanno colpito e non poco l'ambiente bianconero. Per capire che Juve sarà bisognerà attendere la sentenza del campo.