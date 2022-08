Monza, colpo incredibile: chi arriva dall'Arsenal

10 agosto 2022 a

a

a

Il “Condor” Adriano Galliani in quel di Monza è veramente scatenato. Nemmeno il tempo di arrivare in A per la prima volta nella storia del club, che, in coppia con Silvio Berlusconi, l’ex a.d. del Milan sta allestendo una squadra di valore, tanto da far sognare e non poco i tifosi brianzoli. L’ultimo colpo di mercato arriva dall’Inghilterra, per la precisione dall’Arsenal: è fatta per Pablo Marí Villar, lo spagnolo che andrà rinforzare il reparto difensivo. La chiusura è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, in base alla formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il calciatore è atteso in Lombardia per le visite mediche e la firma.

"Odio chi...": la frase terremoto di Conte, attacco all'Inter senza precedenti

Chi è Pablo Marí

Centrale mancino, forte fisicamente ed abile nel gioco aereo, Pablo Marí Villar ha giocato anche con Manchester City, Deportivo La Coruña, Flamengo, Arsenal. Nella seconda parte dell’ultima stagione di A è stato prestato dai Gunners all’Udinese, dove ha giocato 15 partite per mettere a segno due reti. La prima il gol del momentaneo 0-1, nel recupero della sfida con la Fiorentina al Franchi (27 aprile), gara poi vinta per 0-4.

"Pazza idea per il vice-Vlahovic": Juve, lo sgarbo ai rivali

Il sogno rimane Mauro Icardi

E non finisce qui, dopo l’arrivo fatto di Andrea Petagna dal Napoli, il sogno davanti rimane quello di Mauro Icardi. Lo stesso Galliani, dopo il match di Coppa Italia vinto per 3-2 contro il Frosinone, ha lasciato la porta aperta: “Staremo a vedere, intanto aspettiamo segnali”, ha detto l’a.d. della squadra brianzola. Quello dell’argentino, ex capitano dell’Inter, sarebbe un ritorno nel nostro campionato, dove ha giocato nella Sampdoria (tra 2011-13), per poi passare in nerazzurro e rimanerci fino al 2019, ‘scaricato’ dall’allora neo allenatore Antonio Conte, che ha voluto Romelu Lukaku al posto suo.