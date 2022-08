Juve, "pazza idea per il vice-Vlahovic": lo sgarbo ai rivali

02 agosto 2022 a

a

a

Vice Dusan Vlahovic cercasi. In casa Juve si punta a qualcuno in grado di far riposare l’attaccante serbo quando ce n’è il bisogno, e i nomi sul tavolo per Cherubini sono ben cinque, quasi tutti del nostro campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la ‘pazza idea’ Dries Mertens per Madama, per uno sgarbo alternativo che si compirebbe a quello di Kalidou Koulibaly: difensore poi approdato al Chelsea, ma cercato prima dai bianconeri per poi trovare il ‘no' di Aurelio de Laurentiis, non d’accordo per venderlo agli storici rivali. L’olandese ex Psv, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il presidente del Napoli, potrebbe essere una valida alternativa date le difficoltà per arrivare ad Alvaro Morata, tornato a fine presto all’Atlético Madrid.

Cristiano Ronaldo, sfregio allo United: lascia lo stadio dopo 45 minuti

Alternative Muriel, Martial e Arnautovic

I nomi alternativi, altrimenti, sono quelli di Luis Muriel, che verrebbe volentieri alla Juve per lasciare così l’Atalanta. O quelli di Anthony Martial e Marko Arnautovic. Il primo, scrive la Gazzetta, è appena rientrato dal prestito al Siviglia e sta facendo un buon precampionato, ma il suo destino è legato in parte anche a quello di Cristiano Ronaldo: se il portoghese partirà, difficilmente sarà ceduto. Il secondo proverrebbe dal Bologna, per un’operazione più di facile attuazione. Timo Werner del Chelsea è invece più lontano. Quindi, a tutta su Mertens: l'ex Napoli arriverebbe a zero e la Juve potrebbe accontentarlo con uno stipendio da big (intorno ai 5 milioni di euro), oltre a permettergli di giocare la Champions League. Difficile la pista anche per Jack Raspadori del Sassuolo, con il club che chiede non meno di 40 milioni.