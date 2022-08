Milan, e dopo De Ketelaere? Due colpi da paura: i nomi, chi arriva in rossonero

03 agosto 2022 a

Dopo settimane di rincorse e rilanci, Charles De Ketelaere è finalmente arrivato al Milan. E dopo presentazione e firma del contratto, Maldini e Massara possono da oggi riconcentrarsi sul mercato, avendo staccato un assegno da 32 milioni per il giovane centrocampista ex Bruges. Il 21enne jolly offensivo belga è presente e futuro nelle strategie di Stefano Pioli, che là davanti aveva bisogno di un’ulteriore iniezione di fisicità e qualità pura per dare continuità a un progetto che dovrà dimostrarsi all’altezza anche dell’urto europeo. Leao e De Ketelaere promettono scintille e variazioni imprevedibili, su ogni tema tattico e dalla trequarti in avanti.

Il nome per il centrocampo: Sarr se salta Renato Sanches

Nel frattempo sono arrivati segnali molto positivi anche dalle cosiddette alternative, il 22enne Yacine Adli in particolare, ma mancano solo due tasselli: un centrocampista e un difensore centrale. Il Corriere della Sera prova a fare i nomi in caso sfumasse la trattativa per Renato Sanches, più vicino al Psg nelle ultime ore: sfumato Carney Chukwuemeka, con il nazionale inglese Under 19 finito al Chelsea per 22 milioni di euro nelle casse dell’Aston Villa, il nome è quello del 19enne senegalese Pape Matar Sarr. I rossoneri per lui propongono un prestito oneroso con diritto semplice di riscatto, gli inglesi vorrebbero l’obbligo, ma ci sono margini importanti per trattare. Monitorati pure il 25enne Tanguy Ndombélé (Tottenham) e il 24enne Douglas Luiz dell’Aston Villa. Di certo, ciò che rimane a disposizione di Maldini e Massara (non più di 8-9 milioni di euro) verrà investito a centrocampo.

Il difensore: Diallo, Tanganga e N’Dicka

In difesa il nome resta sempre quello di Abdou Diallo, 26enne nazionale senegalese in uscita dal Psg. E resta forte anche la candidatura di Japhet Tanganga (Tottenham), per il quale nelle ultime ore si è mossa con una certa decisione l’Inter. Più fredda la pista Evan N’Dicka (Eintracht). Dalla trequarti in avanti, invece, non cambierà invece più nulla: niente ‘sette’, si resta così, con Messias e Saelemaekers sulla destra, a ridosso della prima punta. Il Milan intano è a metà dell’opera sul mercato, a 10 giorni dall’inizio della stagione.